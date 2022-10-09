Жители Берлина вышли на улицы с требованием отменить антироссийские санкции

Фото: IMAGO/Jochen Eckel/Global Look Press

Акции протеста прошли в Берлине в субботу, 8 октября, с требованием отменить санкции против России. Тысячи протестующих собрались перед Бундестагом с призывами вернуть российские нефть и газ, сообщает РИА Новости.

Участники акции протестовали против роста цен и требовали прекратить поставки оружия Украине. Они выступали за мирные переговоры для прекращения конфликта. Протестующие держали плакаты с надписями «Я хочу российские нефть и газ», «Тот, кто молчит сегодня — замерзнет завтра», а также с призывами к отставке правительства. Некоторые митингующие держали плакаты с надписями на русском языке: «Мир и дружба с Россией».

Организатором акции стала партия «Альтернатива для Германии». Митинг прошел под лозунгом «Наша страна превыше всего». По данным полиции, в акции участвовали восемь тысяч человек. Один из лидеров партии в своем выступлении обвинил правительство Германии в «войне против собственного народа» из-за негативного влияния введенных против России санкций, а также призвал к отставке министра экономики Роберта Габека и его однопартийцев.

Ранее Bloomberg сообщил, что немцы в Берлине из-за нехватки топлива срубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен. Энергетический кризис заставил европейцев вернуться к старейшему в мире топливу для обогрева.