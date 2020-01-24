«Нафтогаз Украины» сообщил о возможном полном или частичном отключении отопления в 30 украинских городах. Причиной такого заявления стало невыполнение требований по расчётам для получения газа ответственными предприятиями.
Ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно оповестила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчётов во избежание прекращения газоснабжения, — цитирует заявление RT.
Ранее NEWS.ru передавал, что около 14 тысяч жителей Воронежа остались без отопления, электричества и водоснабжения. Причиной стал обрыв линии электропередач.