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Заседание суда во Франции по делу экстрадированного из Греции гражданина России Александра Винника пройдёт 28 января. Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов, представляющий интересы россиянина.

Во вторник состоится судебное заседание, — заявил юрист корреспонденту ТАСС. Мусатов пояснил, что в ходе заседания судья должен будет определить Виннику меру пресечения во Франции, то есть решить, будет ли...