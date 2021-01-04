Жителей запада и востока Украины расколола вера в Деда Мороза

https://static.news.ru/photo/2e9ba84c-4f46-11eb-85a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В последнее время на территории Украины возросло количество людей, которые верят в Святого Николая. При этом число почитателей Деда Мороза не изменилось. Об этом стало известно из результатов опроса, проведённого членами социологической группы «Рейтинг».

Выяснилось, что вопрос о вере в новогодних сказочных персонажей буквально расколол Украину на западную и восточную части. В целом в Деда Мороза верят 31% местных жителей. Святого Николая же чтут две трети государства.

На западе Украины 73% человек сказали, что верят именно в Святого Николая. Более других (68%) его чтут люди, живущие в сёлах. На востоке 39% верят в Деда Мороза. В большей степени эти граждане проживают в городах, говорится в результатах опроса.

Исследование проводилось среди 2500 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. В опросе не принимали участие те, кто проживает в непризнанных ДНР и ЛНР.

Как ранее передавал NEWS.ru, член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв раскритиковал негативные публикации украинских СМИ в адрес Деда Мороза. Он пожелал тем, кто против знаменитого сказочного персонажа, познакомиться с плохим Сантой — героем одноимённых голливудских комедий. Его роль исполнил американский актёр Билли Боб Торнтон.