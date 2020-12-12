Жителей Великобритании предупредили о нашествии крыс

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Пандемия коронавируса, приведшая к закрытию пабов и ресторанов в Великобритании, может стать причиной того, что миллионы крыс в поисках еды направятся в дома людей. К поиску тёплого места животных также могут провоцировать приближающиеся холода.

Крысы и мыши не впадают в спячку и являются проблемой круглый год, — цитирует издание Mirror специалиста Британской ассоциации по борьбе с вредителями Натали Бангей.

Она добавила, что грызуны быстро приспосабливаются и не упустят шанс найти место, чтобы переждать зиму.

Большая часть служб по борьбе с вредителями в Великобритании за последний месяц сообщили о росте количества обращений жителей страны. Британцы опасаются, что животные могут переносить заболевания, в том числе болезнь Вейля. Проблема осложняется тем, что крысы способны «мутировать» и становятся со временем уязвимыми к отравляющим веществам. Отдельные особи могут вырастать до 30 см в длину.

В Британской ассоциации специалистов по борьбе с вредителями рекомендовали жителям страны не накапливать продукты к праздникам, так как это будет притягивать крыс. Чтобы уменьшить привлекательность жилища для грызунов, необходимо регулярно выбрасывать мусор и обеспечить его герметичность. Также эксперты рекомендуют проверить дом на наличие трещин и отверстий в стенах и трубопроводах.

Как сообщал NEWS.ru, в начале ноября немецкие учёные выявили первый случай передачи хантавируса «Сеул» от крысы к человеку. Исследователи из клиники совместно с коллегами из института Фридриха Леффлера выявили вирус у пациентки и её крысы. Изначально женщина пожаловалась на симптомы острой почечной недостаточности.

В Европе хантавирус впервые появился 40 лет назад вместе с корабельными крысами. До этого случая в Европе не было прямых свидетельств передачи вируса от животного к человеку. Симптомы инфекции сходны с гриппом или простудой.