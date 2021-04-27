Жителей Украины призвали забыть о дешёвом борще

https://static.news.ru/photo/9fedba5e-a7f6-11eb-bc43-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

На Украине произошёл резкий рост цен на ранние овощи. Этот процесс был вызван дефицитом урожая. Руководитель Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что гражданам страны в связи с ситуацией на рынке стоит забыть о дешёвом борще. Его слова приводит портал Vesti.ua.

Как подчеркнул Томич, в этом году, в отличие от прошлого, в течение апреля так и не наступила тёплая весна. Вследствие этого продукты на рынках резко выросли в цене. Эксперт привёл оценки аналитиков, исходя из которых урожайность упала от 20% до 50%. Сильно подорожали ранние редис, капуста и лук. Кроме того, по малым украинским хозяйствам ощутимо ударил локдаун на фоне пандемии коронавируса.

Томич подчеркнул, что грядущим летом цены на продукты будут точно выше, чем в прошлом году. Хотя точные прогнозы по состоянию рынка давать ещё рано.

О дешёвом борщовом наборе можно забыть. Площади посевов свёклы, моркови, капусты и лука сокращают, поэтому цена на них вырастет. Сокращают посевы, потому что в прошлом году были низкие цены, хозяйства ушли в убыток, — сказал глава Союза украинского селянства.

Ранее президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев страны Виктор Гончаренко говорил, что в настоящий момент сёла на территории Украины похожи на поля сражений времён Великой Отечественной войны. По его словам, происходящее можно сравнить с упавшим метеоритом.