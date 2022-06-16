Жителей Швейцарии утомили беженцы с Украины SRF: швейцарские семьи начинают «уставать» от беженцев с Украины

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие семьи в Швейцарии, которые приняли украинских беженцев, начинают «уставать». О появлении первых признаков такой усталости заявила директор Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс в сюжете телеканала SRF.

Она отметила, что постоянное совместное проживание «не лишено трудностей».

Мы отмечаем некоторое удивление [принимающих] из-за того, что существуют культурные различия, — пояснила Беренс.

По её словам, прежде считалось, что культура поведения швейцарцев и украинцев схожая, но выявились различия. Если в семьях есть дети, это может привести и к трениям, рассказала директор SFH. Она добавила, что основные проблемы отмечаются в крупных городах страны, куда вначале ехали многие беженцы.

Ранее стало известно, что посол Украины в Германии Андрей Мельник обрушился с критикой на немецкие власти из-за отсутствия гостеприимства к беженцам с Украины. Дипломат отметил, что украинцы не хотят оставаться в стране из-за плохого отношения. Мельник также сообщил, что Украина обязательно вступит в ЕС, но на это потребуются годы.