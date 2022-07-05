«Медуза Горгона»: пражан ужаснула скульптура в честь украинских матерей Жители Праги назвали новую скульптуру в честь украинских матерей «Медузой Горгоной»

Фото: Социальные сети

Жители Праги в Twitter раскритиковали новую скульптуру «Венок», посвященную украинским матерям. Многие из пользователей назвали ее «Медузой Горгоной». Композицию установили в центре чешской столицы, ее автором выступила художница Вероника Псоткова.

«Пугает меня. Она больше похожа на призрачную ведьму», <...> «Это больше украинская Медуза Горгона или ведьма, пожирающая своих детей», <...> «Должно быть, у них были очень плохие отношения с матерями, раз они создали такое», — пишут пользователи.

По мнению граждан, экскурсоводам будет трудно объяснить значение композиции.

В Европе это уже вторая скульптура, посвященная украинской матери. В середине мая она появилась в Болгарии, в центре Софии. Местные жители также ужаснулись новым творением: по их словам, композиция скорее вызывает страх, чем сострадание. Она представляет собой женщину, отчаянно кричащую и смотрящую в небо, однако ее лицо многие болгары нашли пугающим.