Мощный пожар в провинции Палермо попал на видео

Фото: Igor Petyx/ТАСС

Лесной пожар в провинции Палермо на острове Сицилия

↵В итальянском городе Палермо на острове Сицилия вспыхнули крупные природные пожары из-за аномальной жары и засухи, сообщает Telegram-канал URA.RU. Местные жители в спешке покидают дома и эвакуируются из города.

Жара в +43 градуса спровоцировала сильнейшие природные пожары в итальянском Палермо. Местных жителей эвакуируют, — говорится в сообщении.

Снятые очевидцами кадры с бушующими пожарами появились в Сети. На записи можно наблюдать, как горят деревья, столб дыма от огня поднимается на несколько десятков метров. На месте происшествия работают пожарные.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов рассказал о связи между экстремально жаркими температурами в Европе и сильнейшими ливнями, которые привели к наводнениям в Москве, Сочи и других городах. По его словам, это говорит о масштабных климатических изменениях, которые принято называть глобальным потеплением.