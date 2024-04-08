Жителей Харьковской области могут принудительно эвакуировать Глава Харьковской области Синегубов: жителей могут принудительно эвакуировать

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из северной части региона, заявил глава областной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада». Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах, которые находятся на границе с Россией.

В этих районах там усилились обстрелы. Глава администрации отметил, что, по информации властей, детей там уже нет, но решено провести проверку.

Мы рассматриваем вопрос по северу нашей территории — это Харьковский район и непосредственно Богодуховский район, золочевское направление так называемое, — сказал он.

Ранее глава города Игорь Терехов сообщил, что энергетическая система Харькова потерпела масштабные разрушения в результате ударов. В областном центре введены жесткие графики отключений света, кроме того, в городе частично работает электротранспорт. В метро поезда прибывают с интервалом 10–12 минут в час пик, в остальное время — 20 минут, по городу ежедневно курсирует определенное количество троллейбусов с автономным ходом, отметил мэр.

О том, что жители Харькова массово уезжают из города, до этого рассказал журналист и блогер Юрий Подоляка. По его словам, люди покидают населенный пункт после заявлений местных властей о разрушенной инфраструктуре и отключениях электроэнергии. Кроме того, по городу распространяются слухи о скором начале боевых действий.