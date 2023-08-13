Жителей Германии призвали готовиться к трудным временам Эксперт правительства ФРГ Гримм призвала немцев готовиться к трудным временам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителям Германии на фоне текущей ситуации в экономике нужно готовиться к трудным временам, заявила в интервью медиагруппе Funke член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм. По ее словам, ситуация с поставками газа в скором времени может вновь ухудшиться, несмотря на то что в стране построено достаточное количество терминалов для приема СПГ.

В нынешней фазе стагнации немецкой экономики не так важно, находимся ли мы чуть выше или ниже нулевой черты, — заявила она.

Специалист подчеркнула, что в период низкого и «отрицательного роста» люди должны приспосабливаться к трудностям. Речь, по ее словам, идет о реальных потерях для жителей Германии.

Ранее глава парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон призвал власти страны возобновить поставки российского газа, который был «благословением» для немецкой экономики. Политик уверен, что сотрудничество Берлина и Москвы должно возобновиться, несмотря на ситуацию на Украине. Он также подверг критике сторонников перехода на возобновляемую энергию. Барон уверен, что такое решение не сможет решить накопившиеся проблемы ФРГ, а только поставит ее в зависимое положение.