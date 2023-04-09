Крупный пожар создал ядовитую угрозу жителям Гамбурга В Гамбурге из-за крупного пожара появилось ядовитое облако дыма

Фото: IMAGO/Lenthe-Medien/Reimer/Global Look Press

В Гамбурге крупный пожар вызвал сильное задымление

В немецком Гамбурге из-за крупного пожара на складах в районе Ротенбургсорт в небе образовалось ядовитое облако дыма, сообщает портал официальных предупреждений и информации из областей гражданской защиты, погоды и наводнений. По данным специалистов, токсичное облако движется в сторону центра города, местные жители могут пострадать. Немцам порекомендовали покинуть опасную зону и объезжать ее как можно дальше.

Население в районе Гамбурга может пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе из-за пожара. Облако дыма движется к центру города, — говорится в сообщении.

Тем жителям Гамбурга, которые не могут покинуть город, рекомендовали закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционирование воздуха.

По данным NDR, пожар произошел около 04:30 (05:30 мск) утра на стоянке для грузовиков. Над местом возгорания висит дымовой гриб, на месте происходит выброс сероводорода. Пожарные пытаются устранить огонь и ядовитый дым в респираторах.

1 апреля стало известно, что на территории Бурятии сгорело почти 800 гектаров леса. К тушению пожаров привлекли 441 человека и 74 единицы техники, больше всего пожаров зафиксировали в Еравнинском районе.