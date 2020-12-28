Жителей ФРГ госпитализировали после пятикратного введения вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/d7257dd4-492a-11eb-b848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Врачи по ошибке ввели восьмерым жителям Германии пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Четверо пациентов доставлены в медицинское учреждение.

Препарат в слишком большом количестве получили сотрудники дома престарелых города Штральзунд, рассказали в администрации района Передняя Померания — Рюген, в который входит Штральзунд.

В одном из домов престарелых в ганзейском городе Штральзунд 27 декабря 2020 года семеро работниц и один работник (в возрасте от 66 до 82 лет) получили пятикратную дозу доставленной вакцины фирм BioNTech и Pfizer, — передаёт РИА Новости.

Четверых человек оставили в больнице в качестве меры предосторожности, у них нашли симптомы, аналогичные симптомам гриппа. Остальных отправили домой, предупредив о случившемся. Они находятся в постоянном контакте с местным управлением здравоохранения.

Я глубоко сожалению об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем затронутым, чтобы у них не проявилось тяжёлых побочных эффектов, — заявил глава администрации района Штефан Керт.

Местные власти отмечают, что в ходе первой фазы испытаний вакцины компания BioNTech давала пациентам дозы вакцины, превышающие необходимую. Долгосрочных нежелательных последствий тогда не зафиксировали.

Локальные реакции в месте введения вакцины и системные изменения (в большинстве — схожие с гриппом симптомы) зависели от дозы, как правило, были временными и лёгкой или средней тяжести, — добавили в сообщении.

Как сообщал NEWS.ru, 27 декабря в ФРГ началась массовая вакцинация от COVID-19. Первую вакцину получила 101-летняя Квойцалла из земли Саксония-Анхальт, но это было сделано в порядке исключения. Однако и в первый день вакцинации граждане старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и их обслуживающий персонал стали первой приоритетной группой в Германии.