Жителей Донецка попросили не покидать укрытия из-за массированных обстрелов

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Жителей Донецка попросили не покидать укрытия из-за массированных обстрелов города, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Ранее 18 июня сообщалось, что город снова находится под обстрелами со стороны ВСУ.

Как рассказал накануне мэр города Алексей Кулемзин, после утренних обстрелов в Донецке загорелся завод «Топаз», находящийся в Куйбышевском районе. По его словам, над предприятием было видно плотное облако дыма. Кулемзин также отметил, что несколько местных жителей получили ранения.

До этого мэр Донецка сообщил об очередных ударах по центру города. По его словам, в результате обстрела в районе Центрального универмага есть пострадавшие, повреждены три автомобиля и окна домов.