Житель Великобритании за год пробежал 365 марафонов Британец пробежал 365 марафонов за год и собрал 1 млн фунтов на благотворительность

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Житель Великобритании Гари Макки в канун Нового года завершил свою 365-ю марафонскую дистанцию за 2022 год. Об этом сообщает телеканал Sky News. За это время мужчина пробежал в общей сложности 15 390 километров. Финальный забег он провел в графстве Камбрия на севере Англии.

Гари Макки 53 года, он работает в атомном комплексе Селлафилда. Ежедневные 42 километра 195 метров он пробегал по утрам, чтобы затем успеть на работу. Основой целью проекта стала благотворительность. За год Макки сумел привлечь около 1 млн фунтов стерлингов для двух организаций — по поддержке людей с раковыми заболеваниями Macmillan Cancer Support и сети местных хосписов Hospice At Home West Cumbria.

За время пробежек марфонец истоптал 22 пары кроссовок, которые он потом продавал на аукционе.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке стартовал крупнейший за последнее время международный полумарафон «Сохраним снежного барса». В нем участвовали более пяти тысяч человек. Часть средств от стартовых взносов была направлена на программу сохранения снежных барсов. На эти деньги предполагается купить фотоловушки и автомобили для егерей Иссык-Кульской области.

В столице России 18 сентября прошел Московский марафон, который является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты 42,2 км и 10 км сертифицируются организацией с 2013 года.