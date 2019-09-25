https://static.news.ru/photo/01c3653c-df92-11e9-9e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/Le Pictorium/Global Look Press

Украинский призывник решил получить отсрочку от службы в армии с помощью брака. Он женился на двоюродной бабушке. Родственница старше его на 57 лет. Молодому человеку 24 года.

Житель Винницкой области получит льготу, так как стал опекуном супруги — инвалида первой группы. В военкомате признали, что семья существует только на бумаге, однако обращаться в суд не собираются. Сотрудники Минобороны надеются, что призывник одумается и добровольно отдаст долг родине, пишет « Политика сегодня ».

Возраст призыва на срочную службу в Незалежной — от 20 до 27 лет.

Ранее News.ru сообщал, что жительница Великобритании разослала приглашения на свадьбу своего сына. Она назвала невесту «дешёвой никчёмной бродягой».