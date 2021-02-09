Житель Турции пытался убить начальника слюной заражённого коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e0b66f32-6ae2-11eb-8020-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудника автосалона, который пытался избавиться от своего начальника при помощи слюны человека, инфицированного COVID-19.

Флакон с физиологической жидкостью мужчина купил в Интернете. В надежде заразить босса он каждый день подмешивал слюну в чай руководителю.

Способ оказался не слишком действенным, и начальник на протяжении всего времени оставался здоровым, — передаёт Пятый канал.

Когда план с отравлением не сработал, разгневанный мужчина заявил, что застрелит босса. Услышав угрозы, последний воспринял их всерьёз и обратился в полицию. Когда злоумышленника задержали, выяснилось, что причиной конфликта стали деньги. Начальник выдал ему крупную сумму для покупки новой машины в салон. Но вместо приобретения авто работник потратил деньги на себя. Чтобы обман не раскрылся, он решил избавиться от начальника.

В отношении «отравителя» выдвинули обвинения в шантаже и покушении на убийство.

Ранее в Лондоне водитель такси умер от коронавируса после того, как в него плюнул пассажир. Мужчина отказался платить за поездку £9 и плюнул в таксиста, сообщив, что инфицирован коронавирусом. Спустя несколько дней 61-летний водитель почувствовал недомогание, его доставили в больницу. Болезнь протекала в тяжёлой форме, и 18 мая пациент скончался. Семья умершего собрала деньги на похороны с помощью благотворительной платформы в Интернете, писал NEWS.ru.