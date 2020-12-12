Житель Словакии может сесть в тюрьму на 10 лет за кражу двух конфет

https://static.news.ru/photo/36a158fe-3d0b-11eb-831b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Проживающий в словацком регионе Кисуце мужчина может получить тюремный срок за то, что украл в магазине пару шоколадных конфет. Прокуратура просит для обвиняемого десять лет лишения свободы.

Такой серьёзный срок гражданин Словакии может получить из-за того, что совершил кражу во время введённого в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, сообщает Markiza TV. Отмечается, что мужчина украл в магазине две шоколадные конфеты стоимостью в несколько евро. Нарушитель, по словам очевидцев, даже не пытался скрыться с места преступления.

Родственники обвиняемого настаивают на том, что прокуратура требует несоразмерное нарушению наказание для конфетного вора. Они рассчитывают обратиться к президенту страны Зузане Чапутовой для того, чтобы власти вмешались в процесс. Однако по закону президент не может повлиять на суд до тех пор, пока не будет вынесен тот или иной обвинительный приговор, после чего глава государства может помиловать преступника, если тот лично обратится к президенту с такой просьбой.

Это не первый случай, когда житель Словакии может понести суровое наказание за мелкую кражу. Так, ранее словацкий суд однажды приговорил бездомного к 15 годам тюрьмы за кражу бургера стоимостью чуть более €2.

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