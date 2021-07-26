Житель Испании сделал прививку от COVID и умер

Министерство здравоохранения Испании начало расследование по факту смерти мужчины после прививки от коронавируса. Об этом сообщает El Mundo.

В Андалусии 36-летний мужчина скончался после вакцинации препаратом Janssen. Врачи не исключают прямой взаимосвязи вакцины со смертью мужчины. Сообщается, что прививка была сделана 25 июня, а 5 июля из-за недомогания мужчина был госпитализирован и вскоре скончался. Предположительная причина смерти — инсульт.

В конце декабря 2020 года в стране стартовала программа вакцинации. С начала программы порядка 52 % испанцев прошли полный курс вакцинации. В последнее время в стране отмечается новый всплеск заболеваемости. В связи с этим власти Испании объявили о новых ограничительных мерах для граждан.

Ранее в канадской провинции Альберта зарегистрировали вторую в стране смерть после вакцинации препаратом AstraZeneca. Причиной летального исхода стало нарушение свёртываемости крови.