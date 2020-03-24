https://static.news.ru/photo/016a8f88-6df0-11ea-a0b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Terron/Keystone Press Agency/Global Look Press

В испанской провинции Валенсия мужчина набросился с ножом на соседа, который мешал ему и его знакомой нарушить ограничительные меры, введённые властями страны в связи с пандемией коронавируса.

Инцидент произошёл в муниципалитете Мислата. В полицию поступило сообщение о ссоре в одном из домов. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов встретили мужчину с ранами шеи и руки. Пострадавший объяснил, что был атакован соседом, набросившимся на него с ножом. Причиной конфликта стал спор с нападавшим и его подругой, которые хотели выбраться в город, несмотря на кашель у женщины.

Очевидцы подтвердили версию потерпевшего и передали полицейским нож, который стал орудием нападения. Раненый был госпитализирован в больницу, а его обидчик задержан, передаёт агентство Europe Press.

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании за сутки, по данным на 24 марта, более 500 человек скончались от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов растёт стремительными темпами, сообщили в Минздраве королевства. С начала вспышки заболевания в стране зарегистрировано 39 673 случая заражения. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (12 352). 3794 пациента выздоровели. Скончались от пневмонии 2696 человек.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.