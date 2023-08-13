Житель Германии потушил пожар в авто с людьми с помощью восьми бутылок пива

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В Германии мужчина потушил горящую машину при помощи восьми бутылок пива, сообщает Bild. В момент возгорания в автомобиле находились четверо пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел на автобане А19. Мужчина ехал за рулем машины с членами семьи, в какой-то момент она загорелась. Водитель припарковал ее у обочины, высадил своих родных, после чего достал из багажника восемь бутылок пива и направил струю из них на огонь. Пожар удалось потушить. Согласно официальной версии, машина загорелась из-за технической неисправности. По словам водителя, спасти свое авто он мог только при помощи пива.

Ранее в подмосковном Раменском загорелся склад с удобрениями. Возгорание произошло недалеко от автозаправки на Донинском шоссе на площади 1800 кв. м, позднее площадь пожара увеличилась до 2700 кв. м. Недалеко от места происшествия находится инженерно-научный центр «ТЭМП». Позднее пожар был локализован. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого в Темрюкском районе Краснодарского края загорелся склад местного винно-водочного завода. Площадь пожара составляла 900 кв. м. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 17 единиц техники. Впоследствии огонь удалось потушить. В результате произошедшего никто не пострадал.