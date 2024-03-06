Житель Германии более 200 раз привился от коронавируса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель немецкого Магдебурга привился от коронавирусной инфекции 217 раз, чтобы сформировать «суперзащиту» против COVID-19, сообщили в пресс-службе Университета Эрлангена — Нюрнберга. По словам ученых, их заинтересовало состояние здоровья 62-летнего мужчины, поэтому они пригласили его на обследование. Выяснилось, что ему удалось избежать побочных эффектов.

Специалисты университета отмечают, что чрезмерно частая вакцинация может вызывать негативные эффекты, так как вирус привыкает к антителам. Таким образом, она не повышает иммунитет, а понижает ее. Однако обследование мужчины, привившегося 217 раз, показало, что чрезмерная вакцинация не всегда приводит к таким последствиям.

Его иммунная система работает совершенно нормально. Определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 встречаются даже значительно чаще, чем у людей, получивших всего три прививки, — рассказали ученые.

Сотрудники университета провели дополнительные обследования и взяли сразу несколько анализов, однако им не удалось обнаружить признаки развития каких-либо побочных эффектов. Ученые считают, что полученные ими данные помогут в борьбе с так называемым «движением антипрививочников», члены которого отказываются верить научным данным и опасаются вакцинации.

Президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова ранее заявила, что страх вакцинации от коронавируса, распространенный среди онкобольных, связан с тем, что они опасаются ухудшения течения заболевания. Она посоветовала таким пациентам проконсультироваться с врачом, чтобы получить всю информацию о вакцинации.