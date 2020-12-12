Житель Франции выиграл в лотерею рекордную для Европы сумму

https://static.news.ru/photo/59a47036-3c82-11eb-a22f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Во Франции житель сорвал рекордный джекпот и выиграл в международной лотерее EuroMillions €200 млн. Победитель должен забрать выигрыш в течение 120 дней.

Как подсчитало издание Le Parisien, на эти деньги можно купить два самолета Airbus A320, более 4 тыс. золотых слитков или 2430 ночей в самом дорогом гостиничном номере в мире.

Счастливчик угадал все пять из 50 чисел — 6, 9, 13, 24 и 41. Ему также удалось попасть в два «счастливых звёздных номера» — 3 и 12.

Раньше на то, чтобы забрать выигрыш, давалось 60 дней, но теперь срок увеличили в два раза из-за пандемии. У победителя есть право получить деньги анонимно, но также он может заявить о себе публично.

До этого максимальный выигрыш в истории EuroMillions составлял €190 млн. В ноябре прошлого года эту сумму удалось выиграть жителю Великобритании.

Жительница башкирского села Исянгулово ранее выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Розыгрыш был организован в рамках подписной кампании местным изданием, сообщал NEWS.ru.