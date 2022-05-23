Житель ещё одной европейской страны заразился обезьяньей оспой Первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен в Дании

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В Дании выявили первый случай заболевания оспой обезьян, говорится в сообщении на сайте датского института сывороток. Диагноз поставили мужчине, который вернулся из поездки на остров Гран-Канария и находится дома на изоляции, перенося болезнь в лёгкой форме. Датское агентство по безопасности пациентов выясняет, с кем он контактировал.

В целом датчанам не о чем беспокоиться, но мы прекрасно осведомлены о вспышке, поскольку впервые наблюдаем более широкое распространение болезни за пределами Африки. Поэтому мы не можем заранее предсказать, сколько человек может быть заражено, — заявила представительница института Тюре Гроув Краузе.

Известно, что в Европу инфекцию завезли люди, побывавшие в странах Западной и Центральной Африки. Так, о первых случаях инфицирования оспой обезьян уже сообщили в Шотландии, Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Соединённом Королевстве, Бельгии. В последней ввели карантин для пациентов с этим заболеванием. Известно также о заражениях в Австралии, Канаде и Соединённых Штатах.

Инфекция передаётся при тесном контакте, а ранее считалось, что её можно подхватить только при половом акте. Европейские медики сошлись во мнении, что чаще всего обезьяньей оспой заболевают гомосексуальные или бисексуальные мужчины. Врачи относят их к группе риска данного заболевания.