Житель Британии едва избежал смерти из-за «лечения» от COVID-19

https://static.news.ru/photo/54a11412-4b74-11eb-8dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Британец Люк Уильямсон был госпитализирован из-за того, что пил каждый день по пять литров воды. Таким образом мужчина хотел избавиться от симптомов COVID-19.

Как сообщается, Уильямсон едва избежал смерти по причине того, что буквально вымыл весь натрий из своего тела. По словам мужчины, его жизнь спасла супруга Лаура. Женщина рассказала, что всю неделю её муж чувствовал себя плохо и ему посоветовали пить больше жидкости. Как-то вечером Уильямсон принял ванную, но вылезая, упал, пишет Daily Mail.

В больнице у него был припадок. Это связано с тем, что уровень натрия был низок из-за слишком большого количества воды, — отметила Лаура.

Как выяснили врачи, действия Уильямсона привели к отёку мозга.

Ранее NEWS.ru писал, что доцент кафедры психологии и педагогики 1-го Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова, эрготерапевт Мария Мальцева рассказала, каким образом коронавирус влияет на мозг пациентов и о последствиях перенесённого заболевания.

По её словам, заболевшие могут впадать в состояние бреда и психомоторного возбуждения. Причём это может произойти и с теми людьми, которые никогда не употребляли алкоголь.