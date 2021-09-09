Житель Австрии более года не хоронил умершую мать ради её пенсии

Житель Австрии решил скрыть смерть матери, чтобы получать причитающуюся ей пенсию. Более года он не хоронил её тело, пока обман не раскрылся, сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

Пенсионерка умерла естественной смертью в июне 2020 года в возрасте 89 лет. Её 66-летний сын отнёс тело в подвал и хранил там до настоящего времени. Для того чтобы замаскировать характерный запах, он использовал пакеты со льдом и бинты.

После смерти матери мужчина получил её пенсию на общую сумму около €50 000. Обман раскрылся, когда он отказал почтальону, приносившему пенсию, во встрече с её получательницей. Служащий сообщил об этом в полицию, которая провела у австрийца обыск и нашла мумифицированный труп.

Мужчина во всём сознался . Он пояснил, что прибег к мошенничеству, поскольку не имел средств на похороны матери и содержание дома. Чтобы сохранить смерть женщины в тайне, он сказал своему брату, что она находится в больнице, по состоянию здоровья никого не узнаёт, поэтому посещать её не стоит.

Ранее сообщалось, что в Италии местный житель в течение 10 лет выдавал себя за слепого, чтобы получать пенсию по инвалидности. Его разоблачили при задержании за рулём автомобиля.