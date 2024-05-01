«Жить в страхе»: одесситы боятся преследования военкомов Economist: жители Одессы живут в страхе из-за снижения призывного возраста

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Одессы на юге Украины живут в постоянном страхе из-за преследования военкомов и снижения призывного возраста, сообщает британская газета The Economist. Она взяла комментарии у двух мужчин, проживающих в городе. По словам одессита, у мужчин здесь есть три пути, два из которых — в один конец. Он признался, что не хочет покидать свой дом, но каждый день боится, что к нему постучатся военкомы.

Вы можете уйти, но это билет в один конец. Вы можете пойти на передовую, но это тоже может стать билетом в один конец. Или вы можете остаться здесь и жить в страхе, — заявил он.

Другой одессит рассказал, что опасается недавно принятого законопроекта о снижении возраста мобилизации. По его словам, в первые месяцы после начала конфликта он хотел принять участие в боевых действиях на стороне Украины, однако отказался от таких планов, как только узнал о нехватке боеприпасов и о том, «что там происходит».

По информации газеты, в Одессе мобилизационные мероприятия строже, чем в других украинских городах. Местные военкомы поджидают мужчин возле автобусных остановок, где проверяют их документы. По этой причине многие одесситы стараются ездить только на такси.

Ранее стало известно о задержании блогера из Чернигова на севере Украины. В своих роликах он обучал сопротивлению военкомам с использованием подручных средств, включая арматуру и молотки.