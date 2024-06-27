Жилье экс-консультанта программы Зеленского обыскали детективы Bihus.Info: НАБУ провело обыск у экс-консультанта программы Зеленского Голика

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели в четверг обыск у бывшего координатора программы Владимира Зеленского «Большое строительство» Юрия Голика, сообщает украинское издание Bihus.Info. Не уточняется, какое именно дело стало причиной следственных мероприятий.

НАБУ пришло с обыском к нашему фигуранту — идеологу «Большого строительства» Юрию Голику, — заявили авторы материала.

Кроме того, обыски прошли у экс-замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко. Некоторые местные СМИ предположили, что причиной таких мер стала программа «Большое строительство», которую он курировал. Украинское издание «Зеркало недели» написало, что именно этот проект присвоил значительную часть средств, которые должны были пойти на оборону.

Ранее Зеленский заявил, что в Управлении государственной охраны Украины (УГО) пройдут чистки. По его словам, службе нужна модернизация структуры и подходов к работе, а у нового руководства «есть карт-бланш на проведение изменений».

До этого президент России Владимир Путин допустил, что глава Украины узурпировал власть, поскольку в украинских законах ничего не сказано о продлении полномочий главы государства в условиях военного положения. Он подчеркнул, что, согласно статьям Конституции Украины, управление страной должно перейти к Верховной раде, которая при желании имеет все полномочия вести переговоры.