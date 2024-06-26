«Жестокий жест к французам»: мэр Парижа резко высказалась в адрес Макрона Мэр Парижа Идальго: Макрон испортил праздник Олимпийских игр

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анн Идальго

Мэр Парижа Анн Идальго возмущена решением президента Франции Эмманюэля Макрона распустить парламент и провести досрочные выборы перед Летними Олимпийскими играми 2024, заявив, что глава страны испортил праздник. Она также назвала его решение жестом плохого обращения с французами, пишет издание Ouest France.

Я была уверена, что это произойдет позже. Жестом жестокого обращения с французами президент портит вечеринку. Это очень серьезно. Зачем портить этот прекрасный момент и проводить выборы в короткие сроки, ни с кем не посоветовавшись? – заявила социалист.

Она также отметила, что приглашение в адрес президента искупаться в Сене перед началом Олимпийских игр еще в силе.

Я, конечно, задам ему вопрос, посмотрим, захочет ли он приехать искупаться, - почеркнула Идальго.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в два тура – 30 июня и 7 июля. XXXIII Летние Олимпийские игры состоялся с 26 июля по 11 августа.

Издание The Guardian сообщает, что досрочные парламентские выборы, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном, могут быть попыткой восстановить большинство и, как следствие. Журналисты признали, что в прошлом Макрону неплохо удавались предвыборные кампании, но сейчас ситуация изменилась. Это значит, что выборы могут привести к политическому кризису.