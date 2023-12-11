Жестокие бои за Марьинку: где ВС РФ поставили флаг, когда возьмут город Скабеева рассказала, как российские войска освобождают Марьинку в ДНР

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Российским войскам удалось выйти на окраины Марьинки в ДНР, заставив ВСУ откатиться на север города, рассказала телеведущая Ольга Скабеева. Какова ситуация на этом участке фронта, где смогли установить флаг России, какую часть города удерживают ВСУ?

Где поставили флаг России в Марьинке

11 декабря в специальном выпуске передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева рассказала, как бойцам ВС РФ удалось установить российский триколор в Марьинке.

«Хорошие, действительно важные, долгожданные новости приходят сегодня с фронта. Бойцы армии России <...> установили российский флаг в Марьинке, в южной части города. Нашим войскам удалось подойти с юго-запада и занять окраины», — объявила Скабеева.

Информацию о выходе ВС РФ на окраины Марьинки подтвердили другие источники, в том числе военкор ВГТРК Александр Сладков.

«Сегодня мы имеем два участка, на которых ВСУ терпят серьезное поражение: это Марьинка и Клещеевка. В Марьинке у ВСУ остались считанные часы, их выдавливают [на запад] в сторону Георгиевки (населенный пункт, вплотную прилегающий к Марьинке, состоящий, по сути, из двух улиц)» — рассказал Сладков.

По словам Сладкова, следующей целью ВС РФ после Марьинки станет Курахово.

Telegram-канал «Рыбарь» указал, что флаг России был установлен в Марьинке на улице Полиграфической.

Какие районы удерживают ВСУ

Скабеева отмечает, что в Марьинке сохраняется присутствие ВСУ.

«Сообщают, что ВСУ продолжают удерживать два дома на Западе, но основной узел обороны теперь строят у Курахово», — указывает журналистка.

«Рыбарь» подтверждает эту информацию. По данным канала, российские войска продвигаются как по основной дороге в Курахово, так и к северу от Марьинского водохранилища.

Почему важно взятие Марьинки

Марьинка была занята ВСУ в 2014 году и использовалась ВСУ для ударов по расположенным поблизости Петровскому и Кировскому районам Донецка. С начала СВО за контроль над населенным пунктом шли ожесточенные бои.

«Марьинка, которая расположена южнее Бахмута и к западу от Донецка — это, конечно, ключевой стратегический пункт. В городе находится крупный подземный укрепрайон ВСУ. Когда он будет взят, наши войска смогут развивать наступление — так что успехов, и лишь бы не сглазить», — рассказала Скабеева.

Аналитический Telegram-канал «Военная хроника» отмечает, что оборону в Марьинке вело относительно небольшое количество соединений из 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Сейчас украинскому командованию придется решать, как вести оборону дальше. После освобождения города ВС РФ получат оперативный простор для дальнейшего наступления.

«Пока все указывает на то, что ВСУ придется разворачиваться фронтом на север по линии Успеновка — Константиновка — Новомихайловка. Однако эта местность находится в низине и оборонять ее будет тяжело. Вероятнее всего, для этого потребуются боеготовые резервы. Есть ли они у ВСУ — вопрос, на который в данный момент тяжело ответить однозначно», — пишет «Военная хроника».

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