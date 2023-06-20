«Жестко и откровенно»: Кулеба о диалоге с делегацией Африки Кулеба назвал диалог с посетившей Киев делегацией Африки откровенным и местами жестким

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Представители Украины провели откровенный и местами жесткий разговор с лидерами стран Африки, посетивших Киев с мирной инициативой, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. По словам Кулебы, представители Африки оставляли Киев «не просто с намного лучшим пониманием ситуации, но также и некоторые их позиции изменились».

Был очень откровенный разговор, местами жесткий диалог, но президент Владимир Зеленский четко расставил все точки над i, — сказал он.

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским назвал 10 основных составляющих мирного плана африканских стран по Украине, первой из которых значится необходимость мирного урегулирования конфликта. Кроме того, африканский президент заявил, что должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с Уставом ООН и гарантии безопасности для всех стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвергает идею любых переговоров с Москвой до полного вывода российских войск с территорий, которые Киев считает украинскими. По итогам встречи с лидерами африканских стран Зеленский сообщил, что его стране нужен «реальный мир».