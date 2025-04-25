«Жесткая ситуация»: Зеленский сделал признание о положении ВСУ Зеленский признал, что ВСУ оказались в жесткой ситуации под Красноармейском

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Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины оказались в «жесткой ситуации» на Красноармейском (Покровском) направлении в Донецкой Народной Республике, написал в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. Он сослался на доклад главнокомандующего войсками Александра Сырского по ситуации в зоне боевых действий на 24 апреля.

Доклад главкома Сырского по ситуации на фронте за сутки 24 апреля. <…> Наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении, — сказал Зеленский.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что украинские войска не продержатся и года даже в случае продолжения поддержки со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что, если Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, военнослужащие ВСУ будут уничтожены еще быстрее.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер предположил, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто к лету этого года. Он отметил, что мировое сообщество делает все возможное ради перемирия. Кроме того, Стармер признал невозможность движения Европы без США. По его мнению, несмотря на разногласия между странами из-за Украины, нужно работать вместе в сфере безопасности.