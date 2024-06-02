«Жертвы авантюризма»: на Украине назвали число погибших уклонистов Госпогранслужба Украины: порядка 45 уклонистов погибли при переправе через реки

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы и реки, сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Там назвали таких граждан «жертвами авантюризма или трусости».

В пресс-службе подчеркнули, что это только подтвержденные факты, а реальное число погибших наверняка больше. Только в течение мая 10 человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису, резюмировали в управлении.

Ранее на Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от воинской службы, до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Теперь штрафы назначаются за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальное взыскание оценивается в 17 тысяч гривен. Также закон предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату штрафа.

До этого депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук рассказал, что на Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество. По его словам, Киев допускает, что в стране возникнет ситуация, когда граждане массово откажутся оплачивать штрафы за уклонение от мобилизации.