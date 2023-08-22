Жертвами лесного пожара на северо-востоке Греции стали 18 человек

Сильный лесной пожар на северо-востоке Греции унес жизни 18 человек, рассказал пресс-секретарь службы пожарной охраны страны Иоаннис Артопиос в ходе экстренного брифинга. По его словам, которые приводит РИА Новости, погибшие могли быть нелегальными мигрантами, так как от жителей близлежащих районов не поступало заявлений о пропавших без вести.

Во время пожара в Александруполисе во время проверки сотрудниками пожарной бригады района Авантас были обнаружены тела 18 человек возле одной из построек, — рассказал Артопиос.

Пресс-секретарь подчеркнул, что абонентам мобильных операторов, находившимся в зоне пожаров, приходили СМС-оповещения с просьбой эвакуироваться. Они приходили и на номера иностранных операторов. В настоящее время греческие огнеборцы продолжают тушить возгорания, экстренные службы используют воздушную технику. Всего насчитывается 63 очага.

Как сообщалось ранее, в Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. По словам представителей департамента лесного хозяйства по ЮФО, он действует на территории Красноармейского сельского поселения. К утру вторника, 22 августа, площадь возгорания составила 192 гектара.