Жертвами коронавируса в Великобритании стали почти 5 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/29b49682-7750-11ea-ba32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press

В Великобритании за сутки от коронавирусной инфекции умер 621 человек. Общее число заболевших увеличилось почти на 6 тысяч.

По данным на 17:00 (19:00 мск. — NEWS.ru) 4 апреля, из тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, умерли 4934 человека, — говорится в сообщении британского Минздрава.

Накануне от коронавируса в Британии умерли 708 человек. Всего к 5 апрелю власти проверили 195 524 человека. Коронавирус был выявлен у 47 806.

NEWS.ru писал, что пик вспышки коронавирусной инфекции в Великобритании может наблюдаться в ближайшие несколько недель. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Он призвал всех переболевших коронавирусом людей придерживаться правил социального дистанцирования.

Ранее эпидемиолог из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон заявил, что снижение распространения заболевания связано с мерами британских властей. Из-за этого уменьшается число пациентов, госпитализированных в больницы.

Всего в мире более 1,2 млн человек заразились коронавирусом, количество погибших составляет более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели.