Танцующую в Елисейском дворце жену Макрона сняли на видео

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брижит Макрон

В Сети появилось видео, на котором запечатлен танец первой леди Франции Брижит Макрон. 70-летняя супруга президента Эммануэля Макрона танцует под хит группы Black Eyed Peas I gotta Feeling.

Сам же глава французского государства находился рядом с ней, но вел себя сдержанно и в танцах не участвовал. Танец был исполнен на вечере в честь праздника музыки, который организовали в Елисейском дворце.

Ранее Макрон залпом выпил бутылку пива, празднуя победу регбистов «Тулузы» в чемпионате страны. Видео с главой республики, который продемонстрировал игрокам свой необычный навык в раздевалке клуба, появилось в Сети. На видео показали, как после победы клуба в чемпионате Макрон поднял тост за «Тулузу», моментально осушив 0,3-литровую бутылку светлого пива одного из мексиканских брендов.

В апреле жители Франции освистали Эммануэля Макрона во время его поездки на восток страны. Глава государства сначала находился в Эльзасе, затем отравился общаться с жителями коммуны Селеста. В Эльзасе глава Франции, комментируя пенсионную реформу, заявил, что «никому не нравится работать на два года больше», но надо, «чтобы государство двигалось вперед». Его слова заглушал свист и протяжные крики «Фу».