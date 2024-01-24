Женщины в Одессе вытолкнули из автобуса рейдера из военкомата

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщины вытолкали из автобуса в Одессе сотрудника военкомата, проводившего рейд в общественном транспорте для отлова мужчин призывного возраста, соответствующее видео опубликовал украинский Telegram-канал «Думская». Пассажиры автобуса, которые мешали сотруднику военкомата войти в транспортное средство, интересовались, почему он сам не спешит отправиться на передовую. Одесситки при этом разговаривали на русском языке.

Ты будешь воевать со мной? С бабами будешь воевать? — спросила одна из женщин.

Ранее в Одессе люди в камуфляже попытались задержать мужчину в общественном транспорте. Пассажир при этом обращался к другим попутчикам с просьбой вызвать полицию, а очевидцы призывали силовиков к совести. Те при этом запрещали очевидцу снимать происходящее, утверждая, что в противном случае он поедет с ними.

В декабре прошлого года начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что ВСУ потеряли около 700 тысяч человек с момента начала специальной военной операции. По его словам, к такому выводу пришли китайские специалисты. В то же время российское командование оценивает потери противника примерно в полмиллиона человек, утверждает он.