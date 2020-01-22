https://static.news.ru/photo/43110638-3d3f-11ea-abe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beeld bij Defensie/flickr.com

Нидерланды официально разрешили женщинам проходить службу на подводных лодках. Такое решение правительство приняло после проведения эксперимента.

Отмечается, что длительное время подводный флот оставался последним подразделением, где женщины не могли занимать определённые должности. Причиной этого послужило отсутствие необходимых удобств и отдельных кают на подводных лодках.

Однако ситуация среди других партнеров по НАТО показала, что подход может быть другим, — приводит ТАСС слова членов правительства.

Так, в ходе проведения эксперимента на борту не было отдельных или специальных помещений, и все мужчины и женщины считались «членами экипажа», отношение к которым было равным. Изменились только правила поведения. Однако члены экипажа полностью их приняли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что женщинам Индии разрешили служить в военной полиции. Это сделано с целью увеличить количество представительниц прекрасного пола в Вооружённых силах.