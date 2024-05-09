В Берлине женщину заставили снять солдатскую пилотку со звездой Женщину в солдатской пилотке со звездой не пропустили к монументу в Берлине

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Женщину заставили снять солдатскую пилотку со звездой с изображением советских серпа и молота в Берлине, Telegram-канал «СМОТРИ» опубликовал видео с места событий. Полицейские не позволили ей пройти к монументу в головном уборе.

На кадрах можно увидеть сотрудников полиции, которые преграждают проход. После короткого разговора автору видео удается пройти через кордон.

Ранее департамент полиции Литвы сообщил, что правоохранители отправлены на дежурство к местам демонтированных воинских мемориалов в Вильнюсе и Клайпеде в День Победы. Патрулирование, как утверждается, осуществляют в целях недопущения «административных нарушений».

До этого государственная полиция Латвии заявила, что возложение цветов на местах демонтированных советских памятников по случаю Дня Победы будет рассматриваться как «прославление военной агрессии», за это предусмотрено наказание.

При этом в республике переквалифицировали с административного на уголовное дело против мужчины, приносившего цветы на место снесенного памятника героям ВОВ в городе Резекне. Как отмечается, он приносил красные и белые гвоздики три раза за месяц. Мужчину обвинили «в оправдании военных преступлений».