Женщина выиграла в лотерею $187 млн и ушла из семьи Британка выиграла в лотерею $187 млн и порвала с семьей из-за жадности

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Жительница Великобритании Джиллиан Бэйфорд выиграла в лотерею $187,5 млн и вскоре разорвала отношения с семьей, сообщает The New York Post. По словам женщины, ее родные стали слишком жадными.

Они потеряли связь с тем, откуда пришли. Они тычут людей в это носом, показывая свои наличные, что, по-моему, совершенно отвратительно, — призналась Бэйфорд.

Бэйфорд живет в шотландском городе Данди. Она выиграла в лотерею EuroMillions вместе с супругом в 2012 году. Сначала женщина решила, что такой крупный приз сможет решить все ее проблемы, но позднее она призналась в обратном. Британка рассталась с мужем через год и три месяца, поскольку они не выдержали стресса из-за управления таким большим капиталом.

Вскоре у женщины испортились отношения с родными, на которых она потратила около 20 млн фунтов стерлингов. Она заявила, что ее начали воспринимать «как дойную корову» и фактически исключили из семейного круга.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени, который выиграл 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», обратился за выигрышем. Помимо этого, в компанию обратилась четверть участников розыгрыша, которые стали обладателями миллиона рублей. В общей сложности крупные суммы в новогодней лотерее выиграли 87 человек.