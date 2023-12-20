Женщина в Одессе легла на дорогу у военкомата и потребовала вернуть брата

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В Одессе женщина легла на дорогу перед автобусом возле военного комиссариата и потребовала вернуть ей брата, сообщило украинское издание «Страна.ua». Украинка заявляла, что ее родственника похитили.

На каком основании вы его выкрали? Покажите мне брата, хочу его увидеть, — кричала женщина, заблокировав движение транспорта.

Поначалу одесситка вступила в перепалку с военными в одном из территориальных центров комплектования (ТЦК), в которых проводят мероприятия по мобилизации. Сотрудники ТЦК с автоматами пытались помешать женщине вести съемку, она кричала на них, требуя убрать руки.

19 декабря в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать 450–500 тысяч человек. Глава государства отметил, что ему нужны веские аргументы для принятия такого решения. Кроме того, Зеленский сообщил, что не будет подписывать закон, предполагающий мобилизацию украинских женщин.

В ноябре молодой человек в Житомире избил на улице сотрудника военкомата на глазах у его коллег, вместе с которыми тот пытался задержать юношу. Потасовка попала на видео, на одном из которых показано, как четверо взрослых мужчин в камуфляжной форме пытались скрутить парня в гражданской одежде, лежащего на земле.