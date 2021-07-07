Женщина получила ранение после обстрела посёлка в ЛНР

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства намерена правящая на Украине партия «Слуга народа». Об этом в интервью китайским средствам массовой информации рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По словам Арахамии, принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, их девизом является служение народу. Также политик считает большим плюсом, что КПК имеет свои ячейки в каждом населённом...