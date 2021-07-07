Женщина получила ранение после обстрела посёлка в ЛНР

В результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного самопровозглашёной Луганской народной республике посёлка Донецкий женщина получила ранение. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции непризнанной республики Иван Филипоненко, его слова приводит РИА Новости.
По словам Филипоненко, бойцы 57-й бригады ВСУ с позиций населённого пункта Новотошковское
В результате тяжёлые ранения получила местная жительница 1960 года рождения. Она госпитализирована.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский захотел пустить США воевать в Донбассе.