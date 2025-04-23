Женщина «ожила» перед своими похоронами В Испании пришла в себя женщина, которую считали мертвой

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В Испании женщина, которую считали умершей, «ожила» по пути на собственные похороны, сообщает Mirror. Отмечается, что сотрудники похоронного бюро заметили у испанки пульс во время подготовки к погребению, через некоторое время она начала шевелить пальцами.

По данным издания, после «пробуждения» женщину отвезли в больницу. Ее нынешнее состояние неизвестно. Началось расследование из-за ошибочной констатации смерти.

Ранее житель района Фатих в Стамбуле очнулся во время собственных похорон. Мужчина начал кричать из гроба, после чего родственники вызвали скорую помощь. Приехавшие на место врачи установили, что у мужчины бьется сердце. Его забрали в больницу, но вскоре он умер «во второй раз».

До этого сообщалось, что жители Иркутска нашли вскрытый гроб на въезде в город. Граждане направлялись в Ново-Ленино, когда обнаружили необычную находку. Судя по кадрам, предоставленным очевидцами, гроб был пустым, верхняя крышка стояла рядом. На самом гробу заметны следы земли и пыли. Иркутяне сразу сообщили в полицию о произошедшем.

Между тем в Волгоградской области сотрудники ритуальной службы захоронили людей в траншее за пределами кладбища. Уточняется, что невостребованные тела покойников хранились в морге несколько месяцев. В городе не работала специализированная служба, отвечающая за организацию похорон по гарантированному перечню.