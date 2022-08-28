Женщина напала на «Макдоналдс» в Лондоне и украла четыре бургера

Фото: mcdemoura/flickr.com

На юго-востоке Лондона женщина ворвалась в «Макдоналдс» и начала требовать продать ей несколько гамбургеров, передает Daily Mail. Сотрудники ресторана быстрого питания отказали клиентке, после чего она сама зашла на кухню и взяла несколько готовых и упакованных бургеров.

Инцидент произошел вечером 13 августа, однако видео попало в Сеть лишь накануне. Британка в белом платье решила посетить заведение, чтобы поесть бургеров. По неизвестной причине персонал отказал женщине в обслуживании, в ответ она начала кричать, что очень хочет гамбургер.

После словесной перепалки с персоналом британка зашла на кухню и стала запихивать фастфуд себе в декольте. Судя по видео, там оказалось как минимум четыре разных бургера.

В мае 2020 года в США посетители напали на работников «Макдоналдса» из-за карантинных мер. Клиенты ресторана быстрого питания устроили драку со стрельбой, поскольку им не разрешили поесть внутри, а попросили покинуть заведение в связи с коронавирусными ограничениями.