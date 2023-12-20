Женщина лишилась носа из-за затяжного насморка Британке ампутировали нос после 1,5-годового насморка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице английского Ливерпуля ампутировали нос после того, как 1,5-годовое лечение от насморка не дало результата, пишет The Sun. Простудные симптомы вскоре сменились кровотечением, а лицо начало неметь. Медики диагностировали сначала инфекцию, а затем и рак носовых пазух в агрессивной форме.

По данным издания, женщина жаловалась на постоянную заложенность носа, слезоточивость и головную боль с 2021 года. Врачи лечили ее от простуды и выписывали капли от насморка. Через какое-то время ей стало хуже. Медики провели более углубленное обследование, но рак обнаружили позже — в июне 2022 года. К этому времени опухоль была настолько огромна, что было принято решение об ампутации органа.

Полная ринотомия сильно изменила мою жизнь. Нос меня не беспокоит, хотите верьте, хотите нет. Меня не волнует мой протез носа, но я не думаю, что обществу будет комфортно, если я буду ходить без протеза. Я просто счастлива быть живой, — приводит ее слова газета.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин перечислил вызывающие рак продукты с новогоднего стола. По его словам, употребление многих из них может привести к развитию злокачественных образований. Он советует не злоупотреблять алкоголем и продуктами, которые содержат вредные пищевые добавки. Лучше отдать предпочтение свежим овощам и фруктам, даже если они будут стоить дороже.