Женщина и ребенок стали жертвами удара ВСУ по рынку в Донецке Женщина и ребенок погибли в результате обстрела рынка в Донецке украинскими военными

Фото: dan-news.info

Рынок в центре Донецка подвергся обстрелу со стороны Украины, передает РИА Новости. В результате погибли женщина и ребенок. Также были атакованы Куйбышевский и Буденовские районы столицы Донецкой Народной Республики. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что по городу было выпущено 5 ракет БМ-21 «Град» и 3 ракеты калибром 155 мм.

Украинскому обстрелу подвергся людный рынок в центре Донецка, погибли женщина и ребёнок, есть раненые, — говорится в сообщении.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 13 июня заявил, что «варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине. Он добавил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град».