Женева отказалась от свастики Женева официально ввела запрет на демонстрацию свастики

Фото: imago stock&people/Global Look Press

В Женеве на законодательном уровне было принято решение о запрете демонстрации свастики и других «символов ненависти», пишет RTS. Это произошло благодаря участию местных жителей в референдуме, который состоялся 9 июня.

Новая статья позволит заполнить юридическую пустоту, учитывая, что такой запрет пока не существует на федеральном уровне, — отметили авторы.

Отмечается, что почти 85% граждан поддержали данное решение. В итоге Женева стала первым кантоном в Швейцарии, где был введен такой запрет. В стране не существует ограничений на продажу и ношение нацистской символики в общественных местах. Этот вопрос до сих пор находится на обсуждении в парламенте.

Ранее спортивный бренд Adidas показал форму для сборной Германии по футболу и подвергся критике в Сети из-за похожего на нацистскую символику дизайна. Пользователи Сети обратили внимание на фото, на которых показаны белые футболки с принтом в виде номера 44. В нем разглядели символику нацистских военизированных формирований Schutzstaffel (SS), обозначение которых писали в рунической форме.

До этого в Петербурге задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Финляндией, чтобы потом уехать на Украину. 26-летний злоумышленник оказался фанатом Адольфа Гитлера. Во время обысков дома у задержанного обнаружили тактический нож, ремень и каску, на которых была изображена свастика.