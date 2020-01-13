Президент Украины Владимир Зеленский включил свою супругу Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал».
Председателем совета глава государства назначил министра культуры, молодёжи и спорта Владимира Бородянского,
Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецкий арсенал» был основан в 2006 году. В настоящее время на выставке площадью 3,5 тысячи квадратных метров представлены экспонаты культурного наследия из коллекций ведущих музеев Украины. «Мыстецкий арсенал» был задуман как главный музей страны, аналог Лувра или Эрмитажа. Инициатором его создания был занимавший тогда пост президента Виктор Ющенко, который назвал этот музей «духовным центром Украины»,
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Зеленский назначил своим внештатным советников Эндрю Романа Мака, возглавляющего вашингтонский офис украинской юридической фирмы Asters. Соответствующий указ, подписанный 5 ноября, опубликован на официальном
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