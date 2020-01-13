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Посольство Украины в Великобритании отреагировало на публикацию газеты Daily Mail, в которой Крым назван российской территорией, и попросило внести в неё коррективы.

Речь идёт о статье, посвящённой лунному затмению. В качестве одной из иллюстраций к ней был использован снимок, сделанный в Крыму. В подписи к фото было указано, что это — Россия....