Вучич встретится с женой украинского президента в Белграде Александр Вучич примет Елену Зеленскую в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич встретится с супругой своего украинского коллеги Владимира Зеленского Еленой Зеленской, сообщили в пресс-службе администрации сербского лидера. Встреча пройдет в понедельник, 13 мая, в здании Генерального секретариата в Белграде. Что именно будут на ней обсуждать не уточняется, однако пройдет мероприятие в открытом формате и на нем смогут присутствовать СМИ.

Ранее Зеленскую приняла жена сербского президента Тамара Вучич. Первые леди прогулялись по столице, а также приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве. В частности, в рамках встречи Вучич и Зеленская осмотрели городскую библиотеку и обошли Белградскую крепость.

Сербский политолог Стеван Гайич назвал визит супруги президента Украины позорным, так как большинство жителей Сербии поддерживают Россию. По его мнению, приезд мог быть связан с недовольством Запада и президента Сербии Вучича могли заставили принять супругу украинского лидера.

Политолог Сергей Марков считает, что президент Вучич подключил жену Тамару к лавированию между Западом и Россией. По его мнению, Сербию нельзя считать независимым государством, поскольку она находится под огромным давлением НАТО и Европейского союза.