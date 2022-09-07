Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Жена Зеленского предложила основателю Pink Floyd обратиться за миром к России, а не к Украине

Фото: Олена Зеленська/Telegram

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в своем Twitter-аккаунте посоветовала основателю Pink Floyd Роджеру Уотерсу обратиться за миром не к ее стране, а к России. Ранее рокер высказался против поставок вооружения Киеву со стороны западных стран в соцсетях.

Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту РФ за миром, а не к Украине, — написала Зеленская.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что высказывание основателя музыкальной группы Pink Floyd о том, что виновником конфликта на Украине является президент США Джо Байден, свидетельствует о существовании на Западе адекватных людей. На своей странице во «ВКонтакте» он выразил согласие с Уотерсом.

Британский музыкант ранее заявил, что президент США Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, что делает его военным преступником. Музыкант задался вопросом, почему Байден не призывает президента Украины пойти на переговоры.