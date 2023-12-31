Жена солдата ВСУ по телефону обматерила его за сдачу в российский плен Военкор Соколова: жена бойца ВСУ обвинила его в сдаче в плен и потере денег

Фото: МО РФ

Супруга солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) обматерила его за добровольную сдачу в российский плен, написала в Telegram-канале военный корреспондент Интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова. Женщина повела себя так из корыстных целей в надежде получить от государства миллионы гривен в качестве компенсации за гибель мужа, предположила журналист.

Бойцу разрешили связаться с семьей, однако супруга в нецензурной форме выразила недовольство тем, что ее муж выжил. При этом его объяснения, что его подразделение осталось без подкрепления и подверглось обстрелу своей же артиллерии, были проигнорированы, — рассказала репортер.

Соколова предположила, что жена бойца надеялась получить компенсацию в 15 млн гривен (почти 400 тысяч рублей по курсу на 31 декабря), обещанную украинскими властями за гибель на фронте члена семьи. Однако, отметила военкор, Киев старается не объявлять бойцов погибшими, предпочитая вносить их в список пропавших без вести, чтобы не выплачивать деньги.

Журналист обращает внимание на равнодушие супруги к судьбе своего мужа. В телефонном разговоре он пытался объяснить, что их «кинули и бомбили» свои же части. Мужчина сказал, что если бы они не сдались в плен, то «могли бы остаться там, в окопе».

28 декабря первый бой с ВСУ приняли бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных в составе оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». Первая такая группа отправилась на боевое задание в конце ноября.